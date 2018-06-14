Светлана Журова: "Сегодня футболисты порадовали болельщиков позитивом"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала победу сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира и пожелала нашим игрокам успехов.

- В дальнейшем желаю российской сборной по футболу слаженности, смелости и чтобы они брали на себя ответственность и били чаще по воротам, почему-то иногда они принимают решения не очень понятные болельщикам, - цитирует "Р-Спорт" Журову. - Иногда кажется, что российские футболисты перекладывают ответственность и избавляются от мяча. Вот этот момент, который, я уверена, не сильно нравился сегодня болельщикам на матче, несмотря на то, что такой достаточно серьезный счет был в пользу России. Если эти ошибки будут исправлены, тогда, мне кажется, у них все должно получиться очень неплохо. Сегодня в любом случае, порадовали болельщиков таким позитивом.

Впереди у россиян еще две игры в группе: с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).