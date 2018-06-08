Светлана Журова: "Сборная должна идти ва-банк в каждом матче. Иначе зрители не поймут"

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова приняла участие в матче между депутатами Госдумы и немецкого Бундестага, победу в котором одержали российские парламентарии (5:3). После игры она поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

– Может ли такой результат повториться на чемпионате мира? Наверное, только если российских футболистов очень разозлят! Обычно у нас в таких случаях получается творить чудеса, - сказала Журова. - Но последний матч против Турции... Сидела на трибуне, и было немного грустно на это смотреть. Я сейчас занимаюсь хоккеем и пришла на стадион буквально сразу после тренировки. Так вот наблюдать такую игру после хоккейной динамики было тяжело. Порой просто не понимала, почему они так играют. Болельщики ведь не ждут от команды каких-то невероятных результатов. Люди просто хотят, чтобы игроки выложились до последнего. Чтобы сделали все, что могли. Ведь были у нас в прошлые годы яркие победы в отдельных матчах, когда наши шли ва-банк. Вот пусть и сейчас идут ва-банк в каждом матче! Иначе зрители не поймут. (Филипп ПАПЕНКОВ)​