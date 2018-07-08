Светлана Журова – о высказывании главы Федерации футбола Мариуполя "Прощай, немытая Россия": "Неправильно делать политические заявления на почве футбола"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала видеоролик, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич посвятили Украине и киевскому "Динамо", за которое выступали, победу над Россией (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира.

– А что здесь плохого, я пытаюсь понять? Они сказали, что это политическое заявление? – переспросила Журова.

– Нет, но Вида крикнул "Слава Украине!"

– Если это было сделано умышленно, то это одно дело. А может он воспринимает Россию и Украину, как единое целое. Тогда это нормально. Здесь же надо понимать контекст. Они умышленно решили таким образом немножко поиздеваться или нет? Поэтому может быть две разные реакции на их поступок.

– Вукоевич сказал: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия – вперед!". Это нормальный лозунг?

– Для хорватов пройти в полуфинал чемпионата мира – большое событие. Украина вообще не попала на ЧМ, поэтому ребята, видимо, хотели ее поддержать. Они переживали, что она не поехала сюда и теперь украинцам есть кого поддерживать. Россия вылетела, может соседи болели за нашу сборную, а теперь они будут за Хорватию. У нас вчера в студии Первого канала были украинские болельщики, и они говорили, что в их стране реально переживали за россиян. Поэтому, видимо хорваты намекали на то, что раз команда Черчесова выбыла из турнира, поддерживайте теперь нас.

– Глава федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев прокомментировал поражение от Хорватии так: "Прощай, немытая Россия". Что об этом скажете?

– Сейчас понесется, как всегда это бывает. Кто-то умеет радоваться, кто-то нет. Я больше скажу. Если бы на нашем месте оказалась Украина, мы бы расстраивались не меньше, чем за свою сборную. Если люди делают на почве футбола политические заявления – это неправильно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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