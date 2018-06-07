Светлана Журова о ситуации с Чичериной: "ФИФА может диктовать нам многие вещи по своему усмотрению"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала запрет ФИФА на выступление Юлии Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018.

- Честно говоря, я не знаю, насколько ФИФА имеет право на это, есть ли у них такие полномочия. К ситуации может быть двоякое отношение. Россия – хозяйка чемпионата мира, но, с другой стороны, его полностью проводит ФИФА, мы им на этот период отдаем свою территорию, заключив договор о сотрудничестве, - цитирует бывшую спортсменку RT. - И, несомненно, они могут диктовать нам многие вещи по своему усмотрению. Так же происходит и на Олимпиадах. Есть специальные документы, в них все прописывается перед тем, как страна принимает чемпионат такого уровня. И, если на каком-то этапе мы согласились с тем, что культурную программу формирует ФИФА, то сейчас нельзя возмущаться. Но восемь лет назад, когда мы получали право на проведение, никто не думал, что будет ситуация в Донбассе, на Украине, начнется политическое обострение. Тогда это невозможно было предположить.

Накануне артистка на странице в Фейсбук сообщила, что Международная федерация футбола уведомила ее письмом о запрете выступать перед болельщиками. Позднее ее страница в Фейсбуке была заблокирована.

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