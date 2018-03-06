Светлана Журова: "Не удивлюсь, если сборная Англии не приедет на чемпионат мира в Россию"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018 в России по политическим причинам.

– Каждая страна может принять решение о бойкоте крупных соревнований по своим причинам, – сказала Журова. – Но когда это политический бойкот, удар идет по спортсменам. И если правительство принимает такое решение, оно не самое приятное для спортсменов. Кстати, можно вспомнить Олимпиаду-80, когда английская сборная приезжала в Москву, несмотря на официальный политический бойкот Англии. Когда политики начинают манипулировать спортсменами, это ни к чему хорошему не приводит. Особенно на таких соревнованиях, как чемпионат мира по футболу. Когда выбирали страну-хозяйку турнира, не было ничего того, что сейчас происходит. Думаю, английским болельщикам очень хотелось бы увидеть выступление своей команды на этом турнире.

– Вас не удивит, если сборная Англии все-таки не приедет на чемпионат мира в Россию?

– Наверное, не удивит. Но я не знаю, какие правила существуют в ФИФА относительно бойкота. Если так было сделано на Олимпиаде, такую команду могли бы дисквалифицировать на следующие Игры.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)