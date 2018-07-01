Светлана Журова: "Если болельщик хоть раз побывал на Никольской, он запомнит это на всю жизнь"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала высказывание английского фаната Мэтта Мэйбери, который после возвращения с чемпионата мира раскритиковал британские СМИ за то, что они запугивали своих болельщиков и призывали не ехать в Россию.

- Вы не удивлены высказываниями Мэйбери? – вопрос Журовой.

- Нет. То же самое было в Сочи, один в один. Особенно разочаровались родственники ребят, которые по традиции всегда приезжают на соревнования и очень трогательно болеют за своих спортсменов. На Олимпиаде есть такая традиция, в отличие от футбола. Те же американцы, канадцы стараются всей семьей побывать на стартах. Но тогда ряду людям разослали письма, что ни в коем случае нельзя ехать на Олимпиаду, и многие отказались от путевок. А потом те, кто все-таки прилетел, говорили, что ничего плохого в России не происходило. Поэтому ожидала этого и сейчас. Был некий разрыв в том, что пишут официальные СМИ и что простые граждане в соцсетях и блогах. Рядового болельщика не обманешь, он делится своими впечатлениями и эмоциями. Его же не подкупили, не заставили.

Думаю, если болельщик хоть раз побывал на Никольской улице - он на всю жизнь это запомнит, у него останутся только хорошие впечатления о нашей стране. Не говоря уже о футбольных матчах. Я уже посетила две игры, в Питере и Москве, и никаких проблем или дискомфорта не испытывала. Наоборот, всеобщая радость и праздник. Думаю, даже избалованным людям сложно найти что-то негативное.

- Изменится ли теперь тон у английских СМИ?

- Я в это не верю. Тут же замешана политика. Если она не изменится, то, скорее всего, люди будут говорить, что СМИ что-то придумывает, но кто-то все равно станет в это верить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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