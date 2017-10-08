Светлана Слепцова: "Пихлер говорил, что у меня с головой не в порядке"

Бывшая биатлонистка Светлана Слепцова в интервью "СЭ" отметила, что у нее не получилось диалога с экс-тренером сборной России Вольфгангом Пихлером. 31-летняя россиянка объявила о завершении карьеры на летнем чемпионате мира в Чайковском.

– Немецкий специалист Вольфганг Пихлер в свое время стал для вас злым гением. Вы считаете его плохим тренером?

– Нет, отнюдь. Он и тренер неплохой, и как человек хороший. Просто если Медведцев – мой тренер, то Пихлер – совсем не мой. У нас не получилось диалога, он все время говорил, что у меня с головой не в порядке. Мы проводили тяжелые тренировки, не было результатов, но на самом деле я не жалею, что все так случилось. О Пихлере я вспоминаю с улыбкой, он мне многое дал даже не столько в спортивном, а в жизненном плане. Эти четыре года с ним меня многому научили. Если бы не они, в моей карьере не было бы этого возвращения, не было бы работы с Медведцевым....

– Но встреть вы "своего тренера" Медведцева в самом начале карьеры, наверняка добиться в биатлоне удалось бы гораздо большего? Чего вас лишили в спортивном плане эти годы неудачных экспериментов?

– Если помечтать, я согласна, что с Медведцевым могла бы добиться большего. Или даже с Норицыным – мне очень понравилась его подготовка. Я давно хотела выиграть личную медаль на чемпионате мира. К сожалению, этого не получилось. Наверное, если бы все сложилось чуть иначе, потенциально я была на это способна... (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Светланы Слпецовой