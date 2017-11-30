Светлана Кузнецова: "России в группе лучше обойтись без Аргентины и Германии"

Теннисистка Светлана Кузнецова выразила надежду, что сборной России в группе чемпионата мира-2018 не попадутся серьезные соперники. Также спортсменка встала на защиту отечественных футболистов, заявив, что они не заслуживают критики из-за высоких зарплат.
- В следующем году в России состоится чемпионат мира, 1 декабря пройдет жеребьевка. По вашему мнению, кого наша команда должна получить в соперники по группе, чтобы из нее выйти?
- Наверное, лучше обойтись без Аргентины. Без Германии. В общем, без сильных команд. Вообще, это был бы хороший результат. А то наших бедных футболистов постоянно клюют. Но они же не виноваты, что у них такие зарплаты. Виноваты те, кто такие зарплаты им дает. Мне кажется, ребята делают все, что могут, сложно требовать от них невозможного. Просто футбол – очень популярный вид спорта в нашей стране. Я понимаю эту критику. Мол, у вас такие зарплаты, а вы так играете. Но с другой стороны мне и ребят жалко.
Генри Морган
2Camry163 И без Бразилии тоже обойтись бы. А то из группы с Аргентиной, Германией и Бразилией выйти будет сложновато. _____________________________________________________________________________________________________________ Спросили бы они у тех, кто вообще футбол не смотрит.) Ответы, наверное, будут более экзотическими.) Ну, из такой группы бразильцы тоже могут не выйти. Однажды, кстати так и случилось. В Англии в 1966 году. Правда, там группа всё-таки послабей была.)
16:46
Camry163
И без Бразилии тоже обойтись бы. А то из группы с Аргентиной, Германией и Бразилией выйти будет сложновато.
16:42
Генри Морган
2CanagliaVova Сейчас еще эксперты типо Кафельникова заявят что не хотят в группу Бразилию и Португалию :-D _____________________________________________________________________________________________________________ Берите выше!) Талалаев вот не удосужился изучить регламент жеребьёвки, а желательную группу "составил". Хотя, чтобы узнать регламент, надо было потратить минуты две или три.) Но, зачем?! Когда можно придти на мачту и всей стране рассказать про "мечту".)
16:36
при счете 0:4 судья сломал игру
а я считаю наоборот. ибо тогда у нас будет непробиваемая отмаза после вылета из группы... ну, типа, смотри кому проиграли, вы чё хотели...ну и в целом, интереснее будет смотреть групповые матчи сборной...
16:36
Генри Морган
Конечно не виноваты.) Стараются, стараются, изо всех сил!) Силы быстро кончаются и лёгкая трусца спокойно переходит в неспешный пешеходный ход.) А вот, Аргентины и Германии не будет: за это можно не волноваться, ибо они "матки" в группах.
16:33
CanagliaVova
Сейчас еще эксперты типо Кафельникова заявят что не хотят в группу Бразилию и Португалию :-D
16:30
баламошка
Боится за немецких и аргентинских нищебродов. Федя их научит голы забивать.
16:25