Светлана Кузнецова: "России в группе лучше обойтись без Аргентины и Германии"

Теннисистка Светлана Кузнецова выразила надежду, что сборной России в группе чемпионата мира-2018 не попадутся серьезные соперники. Также спортсменка встала на защиту отечественных футболистов, заявив, что они не заслуживают критики из-за высоких зарплат.

- В следующем году в России состоится чемпионат мира, 1 декабря пройдет жеребьевка. По вашему мнению, кого наша команда должна получить в соперники по группе, чтобы из нее выйти?

- Наверное, лучше обойтись без Аргентины. Без Германии. В общем, без сильных команд. Вообще, это был бы хороший результат. А то наших бедных футболистов постоянно клюют. Но они же не виноваты, что у них такие зарплаты. Виноваты те, кто такие зарплаты им дает. Мне кажется, ребята делают все, что могут, сложно требовать от них невозможного. Просто футбол – очень популярный вид спорта в нашей стране. Я понимаю эту критику. Мол, у вас такие зарплаты, а вы так играете. Но с другой стороны мне и ребят жалко.