Светлана Хоркина – о нацистских проявлениях британских фанатов: "Бог им судья"

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, общественный деятель Светлана Хоркина прокомментировала "СЭ" выходку болельщиков сборной Англии, которые демонстрировали нацистское приветствие и распевали соответствующие песни в одном из баров Волгограда.

- Стараюсь видеть самое лучшее во время чемпионата, поэтому ничего плохого по ходу турнира не заметила, - сказала Хоркина. - Например, обратила внимание на то, как уверенно играет наша сборная. Если инцидент с нацистскими проявлениями был, что ж, бог этим болельщикам судья. Воспитание и культуру, видимо, после определенного возраста уже не привить. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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