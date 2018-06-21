Сверрир Ингасон: "Все в сборной Исландии понимают, что матч с Нигерией будет трудным"

Защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон прокомментировал старт чемпионата мира для своей команды. Исландцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1), а следом встретятся с командой Нигерии.



– Сборная Исландии в первом же матче на равных сыграла с одним из главных фаворитов первенства. Для вас эта ничья стала положительным результатом?

– Да, для нас это очень хороший результат. Мы добыли важный балл в первой же игре на чемпионате мира. Все ребята были очень рады показать хорошую игру в матче с аргентинцами, - цитируют "Известия" Ингасона. - Мы набрали первый балл в турнирной таблице, и я думаю, это придаст нам уверенности перед следующими матчами.

– Что думаете о следующем сопернике — сборной Нигерии?

– Нигерия — сильная сборная, с ней будет очень непросто. Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждет тяжелое сражение с Нигерией.

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