Сверрир Ингасон: "Думаю, Карпин гордится тем, как исландцы сыграли с аргентинцами"

Защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон считает, что главный тренер ростовской команды Валерий Карпин гордится игрой сборной Исландии в первом матче чемпионата мира против Аргентины. Встреча завершилась вничью 1:1.

– Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин давал вам наставления перед поездкой на мундиаль?

– Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной.

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