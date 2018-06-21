07:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сверрир Ингасон: "Думаю, Карпин гордится тем, как исландцы сыграли с аргентинцами"


Защитник сборной Исландии и "Ростова" Сверрир Ингасон считает, что главный тренер ростовской команды Валерий Карпин гордится игрой сборной Исландии в первом матче чемпионата мира против Аргентины. Встреча завершилась вничью 1:1.

– Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин давал вам наставления перед поездкой на мундиаль?

– Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов. Думаю, Карпин гордится тем, как мы проявили себя в матче с Аргентиной.

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