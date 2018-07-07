Свен-Еран Эрикссон: "Сборной Англии будет сложно выиграть ЧМ-2018, но это возможно"

Бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон считает, что англичане могут выиграть чемпионат мира-2018​. В 1/4 финала английская команда встретится с командой Швеции.

– Я думаю, что у сборной Англии большие шансы выиграть турнир, – цитирует BBC Эрикссона. – Кроме того, у английской команды есть темп. Если англичане смогут очень хорошо защищаться, то так или иначе могут победить. Если Англия выиграет у Швеции, то придется встретиться с Россией или Хорватией. Это сложно, но возможно.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ