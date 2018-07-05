Свен-Еран Эрикссон: "Если англичане думают, что их ждет легкий матч против Швеции, то сильно ошибаются"

Бывший тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон отметил, что команде будет невероятно трудно добиться победы над Швецией в четвертфинале чемпионата мира-2018. Команды встретятся 7 июля в Самаре.

- Если англичане думают, что их ждет легкий матч в субботу, то сильно ошибаются, - приводит Goal слова Эрикссона. - Она будет непросто и для Швеции, но забить гол им будет очень трудно. У Англии есть игроки, которые могут сделать что-то особенное. Но Италия пыталась обыграть Швецию на протяжении 180 минут, и у них ничего не вышло. А Германия забила в самом конце. Я уже жду матча, шансы команд практически 50 на 50.

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