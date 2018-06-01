Сувениры и деньги участникам ЧМ-2018 разрешили привозить в Россию без пошлины

Оргкомитет ФИФА и команды, участвующие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который стартует в России 14 июня, смогут сэкономить и не платить таможенные сборы за ввоз в страну сувениров и наличных средств.
Первый вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов подписал соответствующее распоряжение, которое обязывает таможенников, работающих на постах в 11 городах страны, где пройдут матчи ЧМ-2018, не взымать пошлины с футбольных команд и оргкомитета ФИФА при ввозе в Россию сувенирной продукции и наличных денег для обеспечения жизнедеятельности команд.
В документе, подписанном Силуановым, упоминается около 50 таможенных постов, расположенных в аэропортах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары, Саранска и других городов, где пройдут матчи ЧМ-2018 и расположены тренировочные базы команд-участниц.
Ввезенную без уплаты пошлин бижутерию и другую сувенирную продукцию администрации футбольных команд и оргкомитета ФИФА не имеют права продавать. Только дарить или просто демонстрировать. Все товары, ввозимые в Россию в рамках проведения ЧМ-2018, облагаются таможенными пошлинами.
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