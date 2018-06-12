Супруга Игнашевича ищет "мотивационное кино для большой компании спортивных юношей, любящих футбол"

Жена защитника сборной России Сергея Игнашевича Наталья на своей странице в Фейсбуке попросила подсказать ей мотивационное кино.

- Друзья, посоветуйте мотивационное кино для большой компании спортивных юношей, любящих футбол. Вдруг я не знаю о чем-то очень подходящем для такой компании?, - написала жена спортсмена. - Фильм не обязательно про спорт, но непременно позитивный.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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