Супервайзер "Лужников" назвала ошибкой ФИФА продажу пива на стадионах

Супервайзер по организации сервисов для зрителей на стадионе "Лужники" Полина Довгилевич считает, что продажа пива на стадионах во время Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 была ошибкой ФИФА.

– Продажа пива на стадионах была ошибкой ФИФА, – сказала Довгилевич во время круглого стола, организованного факультетом "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. – Работать с трезвыми болельщиками – это одно. А с пьяными – другое.

Она отметила, что пьяные посетители стадионов были более конфликтными - с ними было сложнее общаться.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. (Андрей Михайлов)