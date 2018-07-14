17:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Суперсэйвы Акинфеева на ЧМ-2018. В одном кадре


Твиттер сборной России опубликовал эффектный коллаж, посвященный вратарю и капитану команды Игорю Акинфееву. В одном кадре были собраны сейвы голкипера в послематчевых пенальти на чемпионате мира-2018. Сборная России на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, Акинфеев полностью провел все 5 игр.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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