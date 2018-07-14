Суперсэйвы Акинфеева на ЧМ-2018. В одном кадре

Твиттер сборной России опубликовал эффектный коллаж, посвященный вратарю и капитану команды Игорю Акинфееву. В одном кадре были собраны сейвы голкипера в послематчевых пенальти на чемпионате мира-2018. Сборная России на домашнем турнире дошла до 1/4 финала, Акинфеев полностью провел все 5 игр.

На Чемпионате мира капитан сборной России Игорь Акинфеев запомнился шикарными сейвами в сериях пенальти. Все спасения нашего голкипера – в одной картинке. pic.twitter.com/ozaLaLnrzd – Сборная России (@TeamRussia) 14 июля 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу