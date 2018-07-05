Суперкомьютер предсказал финалистов и победителя чемпионата мира

Компьютер банка одного из американских банков вычислил, что чемпионат мира-2018 выиграет Бразилия, которая в финале переиграет Хорватию, сообщает экономический онлайн-портал Money Control.

По данным портала, компьютер произвел расчет около миллиона вариантов развития событий в ближайших матчах ЧМ и предсказал победу бразильцев над хорватами. Шансы "пентакампеонов" на чемпионство машина оценила в 24, 9 процента. Второй претендент на победу – сборная Франция, ее шансы оцениваются в 15,8 процента. Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет и Россию в четвертьфинале, и Англию в полуфинале.

Отметим, что эта же машина уже пыталась прогнозировать финалистов ЧМ-2014. Тогда компьютер напророчил пару Германия – Бразилия. Немцы в итоге до решающей игры дошли и стали чемпионами.