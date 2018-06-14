"Super Dzyuba". Линекер в восторге от гола 196-сантиметрового форварда

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал третий гол России в ворота Саудовской Аравии.
Super Dzyuba, - написал Линекер в своем Твиттере.
На 71-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Головин сделал точную передачу на голову Артему Дзюбе, который, перепрыгнув защитника саудовцев, направил мяч в противоход вратарю.
Super Dzyuba.– Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Гари Линекер
- Сборная Саудовской Аравии
- Александр Головин