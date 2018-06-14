"Super Dzyuba". Линекер в восторге от гола 196-сантиметрового форварда

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал третий гол России в ворота Саудовской Аравии.



Super Dzyuba, - написал Линекер в своем Твиттере.

На 71-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Головин сделал точную передачу на голову Артему Дзюбе, который, перепрыгнув защитника саудовцев, направил мяч в противоход вратарю.

Super Dzyuba. – Gary Lineker (@GaryLineker) 14 июня 2018 г.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия











