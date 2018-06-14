19:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Super Dzyuba". Линекер в восторге от гола 196-сантиметрового форварда


Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал третий гол России в ворота Саудовской Аравии

Super Dzyuba, - написал Линекер в своем Твиттере. 

На 71-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Головин сделал точную передачу на голову Артему Дзюбе, который, перепрыгнув защитника саудовцев, направил мяч в противоход вратарю. 

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия  

Россия - Саудовская Аравия


 




 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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