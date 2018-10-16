Суммарный эффект ЧМ на ВВП России составил 952 миллиарда рублей

Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1 процента годового ВВП страны, информирует "РИА Новости" со ссылкой на исследование оргкомитета турнира.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

- Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1 процента годового ВВП России, - отмечается в сообщении. -Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя.

По данным отчета, на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей, а "79 процентов общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 миллиард рублей, а основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год".

- В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150–210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата, - добавили в оргкомитете. - Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций.