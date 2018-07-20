Судья матча Уругвай – Россия завершил карьеру

Сенегальский судья Маланг Дьедю, обслуживавший матч группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и России (3:0), заврешил карьеру. 45-летний рефери объяснил такое решение тем, что национальной ассоциации необходимо готовить новых арбитров.

– Я мог бы продолжить работать до Кубка африканских наций-2019, но наша ассоциация старается подготовить новое поколение судей, – цитирует APS Дьедю. – Уйдя сейчас, даю шанс подготовиться молодому судье, который будет готов работать на Кубке африканских наций.

Помимо матча Уругвай – Россия, Дьедю был главным арбитром на матчах ЧМ-2018 Коста-Рика – Сербия (0:1) и Бельгия – Япония (3:2). Также он выполнял функции четвертого арбитра во время матча за третье место, в котором Бельгия обыграла Англию (2:0).

Сенегалец работал на международном уровне с 2008 года. За его плечами матчи футбольного турнира на Олимпиаде-2016, а также работа видеоассистентом главного судьи на играх Кубка конфедераций-2017.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь