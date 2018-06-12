18:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Судьи на чемпионате мира в России будут носить часы, которые определят взятие ворот


На чемпионате мира по футболу в России арбитры матчей будут использовать наручные часы, которые помогут определить, что мяч пересек линию ворот, сообщил директор по вопросам информации швейцарского производителя часов Hublot Фредерик Паннатье.

- Согласно специальной технологии, как только мяч пересекает линию ворот, камера это фиксирует и отправляет информацию на часы, которые с помощью специального приложения информируют об этом арбитра, - цитирует ТАСС Паннатье. - С момента генерации сигнала до отображения его на экране проходит 0,4 секунды. Батарея часов рассчитана на более чем семь часов автономной работы.

Отметим, что часы с этой функции были произведены специально к чемпионату мира в количестве 110 экземпляров.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5285217

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