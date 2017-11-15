Суд возобновил рассмотрение иска к экс-подрядчику стадиона "Санкт-Петербург"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возобновил рассмотрение иска комитета по строительству Петербурга о взыскании 2,8 миллиарда рублей с бывшего подрядчика стадиона "Санкт-Петербург" - компании "Инжтрансстрой-СПб", сообщает ТАСС. Рассмотрение дела назначено на 25 января 2018 года.

Суд приостановил рассмотрение иска о взыскании из-за рассмотрения других дел, связанных со стадионом. Другой иск властей города к бывшему подрядчику - на 750 миллионов рублей - был подан раньше, но арбитраж пришел к выводу, что дела можно рассматривать одновременно и подтвердил это решение в двух инстанциях.

Спор между властями города и бывшим подрядчиком стадиона "Санкт-Петербург" возник после разрыва в июле 2016 года в одностороннем порядке администрацией города контракта на строительство арены и прилегающих к ней территорий. Заказчик строительства - администрация передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году были выполнены только на 1,2 миллиарда рублей из запланированных.

Стадион был достроен к Кубку конфедераций-2017. На нем состоялись три матча группового турнира и финал Чили - Германия (0:1). Также на арене пройдут четыре игры группового турнира чемпионата мира-2018, включая встречу сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.