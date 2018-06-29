Суд Петербурга запретил аргентинскому фанату посещать российские стадионы

В Санкт-Петербурге, как и в Нижнем Новгороде, не обошлось без инцидентов с фанатами сборной Аргентины. Фото REUTERS

Петроградский районный суд на полгода запретил аргентинскому болельщику Марио Коре посещать матчи чемпионата мира по футболу из-за пьянства на стадионе во время матча против Нигерии, информирует "Телеграф" со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Петербурга.

Иностранца признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Аргентинца оштрафовали на 3 тысячи рублей, а кроме этого, наложили административный запрет на посещение стадионов сроком на 6 месяцев.

На заседание суда Коре не явился. Судье представили его заявление о признании вины и просьбе рассмотреть дело в его отсутствие.

Коре совершил нарушение правил поведения зрителей на матче между Нигерией и Аргентиной, который прошел 26 июня на стадионе "Санкт-Петербург Арена". Аргентинец "находился в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность".

В пресс-службе уточнили, что протокол об административном правонарушении составили не в день матча, а 28 июня, поскольку болельщику оказывали медицинскую помощь. После доставления в пикет полиции на стадионе Коре отвезли в 31-ю городскую больницу с диагнозом "закрытый перелом в области левого локтевого сустава, ушибленная рана левой брови". Как писала "Фонтанка", врачи сначала не поняли аргентинца и в телефонограмме указали, что его избили полицейские. В реальности он сам упал на трибуне и сломал себе руку.