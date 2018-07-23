Суд оставил в силе арест участников Pussy Riot

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест участников Pussy Riot за акцию на чемпионате мира-2018, сообщает RenTV. Решение об аресте на 15 суток Ольги Пастуховой, Ольги Курачевой, Вероники Никульшиной и Петра Верзилова осталось в силе.

16 июля Хамовнический районный суд Москвы признал фигурантов дела виновными в нарушении правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях. Суд также запретил фигурантам дела три года посещать подобные события на территории РФ.

Ранее четверо участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финала ЧМ-2018.