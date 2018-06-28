Суд оштрафовал троих болельщиков за мат на игре Марокко - Иран в Санкт-Петербурге

Три болельщика оштрафованы за нецензурные высказывания во время матча ЧМ-2018 Марокко - Иран (0:1) в Санкт-Петербурге.

Как сообщает "Р-Спорт", указанные зрители нецензурно ругались в адрес контролера-распорядителя и не реагировали на замечания. Суд признал виновными Артема Степанова, Павла Шендерского и Евгения Цветкова и присудил каждому из них 3000 рублей штрафа.

Кроме того, нарушителям порядка запрещено посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок шести месяцев.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018