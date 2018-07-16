Суд арестовал всех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток всех активистов панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2). Кроме того, все четверо задержанных не смогут посещать официальные спортивные мероприятия в течение трех лет.

Напомним, 15 июля во время матча между сборными Франции и Хорватии на поле "Лужников" выбежали четверо человек в полицейской форме. Службе безопасности стадиона удалось быстро задержать нарушителей и сопроводить в подтрибунное помещение.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь