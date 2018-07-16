23:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Суд арестовал всех участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018


Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток всех активистов панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2). Кроме того, все четверо задержанных не смогут посещать официальные спортивные мероприятия в течение трех лет.

Напомним, 15 июля во время матча между сборными Франции и Хорватии на поле "Лужников" выбежали четверо человек в полицейской форме. Службе безопасности стадиона удалось быстро задержать нарушителей и сопроводить в подтрибунное помещение. 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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