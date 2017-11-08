Субподрядчик "Самара Арены" подал иск по хищению порядка 2 миллиарда рублей

Основной субподрядчик строительства футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года "Самара Арена" компания "Татдорстрой" подала заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения 2 миллиардов рублей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу генерального подрядчика строительства ПСО "Казань". Дело возбуждено против генерального директора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича.

Ранее сообщалось об отставании по графику строительства 45-тысячной "Самара Арены", на которой будут сыграны шесть матчей мирового первенства, включая одну игру сборной России на групповом турнире, а также встречу 1/4 финала.

- Мы предполагаем, что компания "Стальмонтаж-Электросталь" специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе "Самара Арена", уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками, - сообщили в ПСО "Казань".

В настоящее время строительные работы ведутся по скорректированному графику. Их завершение запланировано на декабрь 2017 года.