Суарес признан лучшим игроком матча Уругвай - Саудовская Аравия

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, забивший единственный гол в матче группы А чемпионата мира против Саудовской Аравии, признан лучшим игроком встречи.

Суарес, для которого эта игра стала сотой в майке Уругвая, отличился на 23-й минуте и помог своей команде оформить выход в 1/8 финала турнира.

После двух игр уругвайцы с шестью очками занимают второе место в группе, уступая сборной России по дополнительным показателям. Впереди соперников ждет очная встреча, она пройдет 25 июня в Самаре.

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