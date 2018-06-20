21:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Суарес принес Уругваю четыре победы на чемпионатах мира


Сборная Уругвая в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед, повторив результат 1930 и 1954 годов. Луис Суарес стал первым уругвайцем, который отличился на трех мировых первенствах и сравнялся по числу голов в финальных турнирах с Диего Форланом. Результативнее на чемпионатах мира играл только один уругваец – Оскар Мигес, забивавший в 1950 и 1954 годах.

Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Оскар МИГЕС

1950, 1954

7

8

Луис СУАРЕС

2010, 2014, 2018

10

6

Диего ФОРЛАН

2002, 2010, 2014

10

6

Педро СЕА

1930

4

5

Хуан Альберто СКЬЯФФИНО

1950, 1954

9

5

 Суарес забил четвертый победный гол на чемпионатах мира и обогнал по количеству принесенных побед Оскара Мигеса. Остальные бомбардиры записывали на свой счет не более одного рещающего мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победные голы Луиса Суареса на чемпионате мира

Дата

Город

Стадия

Матч

22.06.2010

Рюстенбург

Гр.турнир

Мексика – 1:0

26.06.2010

Порт Элизабет

1/8 финала

Корея – 2:1

19.06.2014

Манаус

Гр.турнир

Англия – 2:1

20.06.2018

Ростов-на-Дону

Гр.турнир

Сауд.Аравия – 1:0

 

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