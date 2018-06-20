Суарес принес Уругваю четыре победы на чемпионатах мира

Сборная Уругвая в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед, повторив результат 1930 и 1954 годов. Луис Суарес стал первым уругвайцем, который отличился на трех мировых первенствах и сравнялся по числу голов в финальных турнирах с Диего Форланом. Результативнее на чемпионатах мира играл только один уругваец – Оскар Мигес, забивавший в 1950 и 1954 годах.

Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира

Игрок Турниры Матчи Голы Оскар МИГЕС 1950, 1954 7 8 Луис СУАРЕС 2010, 2014, 2018 10 6 Диего ФОРЛАН 2002, 2010, 2014 10 6 Педро СЕА 1930 4 5 Хуан Альберто СКЬЯФФИНО 1950, 1954 9 5

Суарес забил четвертый победный гол на чемпионатах мира и обогнал по количеству принесенных побед Оскара Мигеса. Остальные бомбардиры записывали на свой счет не более одного рещающего мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)

Победные голы Луиса Суареса на чемпионате мира