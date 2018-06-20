Суарес принес Уругваю четыре победы на чемпионатах мира

Сборная Уругвая в третий раз в истории начала чемпионат мира с двух побед, повторив результат 1930 и 1954 годов. Луис Суарес стал первым уругвайцем, который отличился на трех мировых первенствах и сравнялся по числу голов в финальных турнирах с Диего Форланом. Результативнее на чемпионатах мира играл только один уругваец – Оскар Мигес, забивавший в 1950 и 1954 годах.
Лучшие бомбардиры сборной Уругвая на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Оскар МИГЕС
|
1950, 1954
|
7
|
8
|
Луис СУАРЕС
|
2010, 2014, 2018
|
10
|
6
|
Диего ФОРЛАН
|
2002, 2010, 2014
|
10
|
6
|
Педро СЕА
|
1930
|
4
|
5
|
Хуан Альберто СКЬЯФФИНО
|
1950, 1954
|
9
|
5
Суарес забил четвертый победный гол на чемпионатах мира и обогнал по количеству принесенных побед Оскара Мигеса. Остальные бомбардиры записывали на свой счет не более одного рещающего мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)
Победные голы Луиса Суареса на чемпионате мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матч
|
22.06.2010
|
Рюстенбург
|
Гр.турнир
|
Мексика – 1:0
|
26.06.2010
|
Порт Элизабет
|
1/8 финала
|
Корея – 2:1
|
19.06.2014
|
Манаус
|
Гр.турнир
|
Англия – 2:1
|
20.06.2018
|
Ростов-на-Дону
|
Гр.турнир
|
Сауд.Аравия – 1:0