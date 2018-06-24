Суарес поздравил Месси с днем рождения. Фото

Нападающий сборной Уругвая и "Барселоны" Луис Суарес поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинскому форварду исполнился 31 год.

- С днем рождения! Наслаждайся этим днем. Всегда поддерживаю тебя и желаю всего наилучшего, мой друг! - написал Суарес в своем Инстаграме.

В настоящий момент Месси выступает в составе сборной Аргентины на чемпионате мира. Его сборная занимает 4-е место в группе D. Ей предстоит сыграть против Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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