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Суарес посвятил гол в ворота Саудовской Аравии своей беременной жене


Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес посвятил забитый в ворота Саудовской Аравии (1:0) гол своей беременной жене Софье Бальби. Будущий ребенок станет третьим в семье Суаресов. 

Уругваец забил мяч в ворота саудовцев на 23-й минуте и отпраздновал его жестом, классическим для будущих отцов-футболистов: запихнул мяч под футболку и поцеловал образовавшийся "животик". Таким образом Суарес передал "привет" своей супруге Софье Бальби, которая беременна третьим ребенком. В 2010 году у Суаресов родилась дочь Дельфина, а в 2013 - сын Бенхаим. 

Напомним, победа уругвайцев вывела их в плей-офф чемпионата мира.

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