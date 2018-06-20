Суарес посвятил гол в ворота Саудовской Аравии своей беременной жене

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес посвятил забитый в ворота Саудовской Аравии (1:0) гол своей беременной жене Софье Бальби. Будущий ребенок станет третьим в семье Суаресов.
Уругваец забил мяч в ворота саудовцев на 23-й минуте и отпраздновал его жестом, классическим для будущих отцов-футболистов: запихнул мяч под футболку и поцеловал образовавшийся "животик". Таким образом Суарес передал "привет" своей супруге Софье Бальби, которая беременна третьим ребенком. В 2010 году у Суаресов родилась дочь Дельфина, а в 2013 - сын Бенхаим.
Напомним, победа уругвайцев вывела их в плей-офф чемпионата мира.
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Suarez marked his goal with a touching celebration - his wife is pregnant!– Obvious Media Group (@Obviousmediang) 20 июня 2018 г.
How cute 😍❤❤#RussiaInLagos #WorldCup #KweseFreeSportsNg #URUKSA pic.twitter.com/b6uXIHI5cO