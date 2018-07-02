Суарес и Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая

Нападающие сборной Уругвая Луис Суарес и Эдинсон Кавани пропустили тренировку перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции. Всего на поле вышли двенадцать человек, сообщает ТАСС.

Команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" под Нижним Новгородом. В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, 12 футболистов, включая двух вратарей, выполняли упражнения с мячом. Остальные игроки занимались в зале.

Сборная Уругвая в группе А победила команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0), заняв первое место в турнирной таблице. В матче 1/8 финала уругвайцы взяли верх над Португалией со счетом 2:1.

Матч 1/4 финала Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.