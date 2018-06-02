Суарес и Кавани едут в Россию. Уругвай огласил заявку на ЧМ-2018

Сборная Уругвая огласила финальную заявку на чемпионат мира-2018. В нее вошел 21 легионер и два футболиста уругвайского клуба "Пеньяроль". Из расширенного списка вне финальной заявки остались Николас Лодейро ("Сиэтл Сондерс", MLS), Федерико Вальверде ("Депортиво", Испания) и Гастон Рамирес ("Сампдория", Италия).

Вратари: Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васку да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина).

Защитники: Диего Годин, Хосе Хименес (оба – "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Макси Перейра ("Порту", Португалия), Гастон Сильва ("Индепендьенте", Аргентина), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гильермо Варела ("Пеньяроль");

Полузащитники: Наитан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Лукас Торрейра ("Сампдория", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – "Монтеррей", Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейру", Бразилия), Диего Лаксальт("Дженоа", Италия), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"),

Нападающие: Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Макси Гомес ("Сельта", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Луис Суарес ("Барселона", Испания).

Уругвай в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с Египтом (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравией (20 июня, Ростов-на-Дону) и Россией (25 июня, Самара).