Суарес хочет отобрать у Дзюбы лавры лучшего вратаря

Preparados para mañana 💪💪💪 hoy volvimos a ganar merecidamente y superamos al rival en todo momento 👏👏👏 #elarcosiempreseguro

#con3noprofesionales



Ready for tomorrow 💪💪💪 today we won again, we were better than our rival during the whole time 👏👏👏 pic.twitter.com/3p20ANEomv