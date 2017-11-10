Студсоюз просит не выселять студентов из общежитий на время ЧМ-2018

Российский студенческий союз обратился в правительство РФ с просьбой обойтись без выселения студентов из общежитий на время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "СЭ" подтвердил информацию, что во время ЧМ-2018 в некоторых общежитиях будут жить сотрудники правоохранительных органов.

"В Российский студенческий союз поступают обращения студентов, обеспокоенных распространением слухов о выселении иногородних обучающихся из общежитий на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. В них сообщается, что администрации университетов обсуждают возможность изменения процесса обучения, времени проведения сессии и практики. Российский студенческий союз направил обращение в правительство России с просьбой не допустить принудительного выселения студентов из общежитий", - приводит ТАСС обращение пресс-службы РСС.

В союзе также добавили, что в соответствии с российским законодательством студентам предоставляются места в общежитиях на весь период обучения. Их выселение, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Казани, Ростове и Саранске.