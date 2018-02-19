Строительство "Самара Арены" идет с отставанием в две-три недели

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что стадионы чемпионата мира-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону должны получить заключения о соответствии до 1 марта. Говоря о "Самара Арене", чиновник сказал, что 21 февраля посетит этот стадион и проведет там совещание.

- Сейчас строительство объектов у нас в правительстве находится на еженедельном контроле, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - По пятницам мы проводим совещания по стадионам, а со следующей недели эти совещания переходят в выездной режим. Будем уже проводить встречи на стадионах.

У нас уже Екатеринбург получил ЗОС (заключение о соответствии. - Прим. "СЭ") и мы рассчитываем, что до 1 марта получим все документы на ввод стадиона в эксплуатацию.

Стадионы в Калининграде и Ростове-на-Дону, думаю, что до 1 марта получат ЗОС, там уже до этого времени будут завершены строительные работы и где-то недели две у них будет на то, чтобы получить все документы на ввод в эксплуатацию.

Дальше задача такая, чтобы стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде где-то к 10 марта получили все документы на соответствие.

И остается Самара, а там у нас все работы должны быть завершены до 1 апреля. Он у нас отстает на недели две-три. Но он у нас уже не вызывает никаких опасений. Это уже стадион. 21 февраля я посещу арену, проведем совещание. Там идет все серьезными темпами. Что касается газона, то мы нашли технологию, типа той, которая будет в Петербурге. Мы сделали там крышу, но она будет не как на Крестовском, а по типу парника – она будет прямо над газоном. Тестовый матч, который запланирован на апрель, будет там проведен.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.