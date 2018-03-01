Строительные работы на "Волгоград Арене" завершены

Строительные работы на "Волгоград Арене", которая примет четыре матча чемпионата мира-2018, завершены, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт застройщика объекта - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Стадион, вместимость которого составляет 45 тысяч зрителей, возводится на месте арены "Центральный".

"Волгоград Арена" - новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой, - говорится в сообщении застройщика. - Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.".

Напомним, матчи чемпионата мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей на "Волгоград Арене"

18 июня. Группа G. Тунис - Англия,

22 июня. Группа D. Нигерия - Исландия,

25 июня. Группа A. Саудовская Аравия - Египет,

28 июня. Группа H. Япония - Польша.