Строительные работы на "Волгоград Арене" завершены

Строительные работы на "Волгоград Арене", которая примет четыре матча чемпионата мира-2018, завершены, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт застройщика объекта - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Стадион, вместимость которого составляет 45 тысяч зрителей, возводится на месте арены "Центральный".
"Волгоград Арена" - новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой, - говорится в сообщении застройщика. - Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.".
Напомним, матчи чемпионата мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Расписание матчей на "Волгоград Арене"
18 июня. Группа G. Тунис - Англия,
22 июня. Группа D. Нигерия - Исландия,
25 июня. Группа A. Саудовская Аравия - Египет,
28 июня. Группа H. Япония - Польша.
Дополнительная информация
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Туниса
osshulgin
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17:01
mashkamramova
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16:38
Millwall82
Мы как бразильцы или ЮАРовцы (Илон Маск исключение), все делаем в последний момент, что Сочи, что стадионы.
15:49