Строители не советуют приближаться к "Самара-Арене" из-за краски

Строители стадиона "Самара Арена" не рекомендуют приближаться к объекту до 1 октября. Как сообщает samru.ru, на данный момент металлоконструкции стадиона окрашивают для защиты от коррозии. В период проведения этих работ в условиях сильных порывов ветра есть риск разлета краски на расстояние от 1 до 3 км.

В частности, жителям рекомендуют избегать длительных прогулок в окрестностях стадиона, а транспортные средства укрывать чехлами.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.