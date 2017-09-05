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18:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Строители не советуют приближаться к "Самара-Арене" из-за краски


Строители стадиона "Самара Арена" не рекомендуют приближаться к объекту до 1 октября. Как сообщает samru.ru, на данный момент металлоконструкции стадиона окрашивают для защиты от коррозии. В период проведения этих работ в условиях сильных порывов ветра есть риск разлета краски на расстояние от 1 до 3 км. 

В частности, жителям рекомендуют избегать длительных прогулок в окрестностях стадиона, а транспортные средства укрывать чехлами.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/101022.html

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