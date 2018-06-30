Странное поведение брата Погба после матча с Аргентиной. Видео

Брат полузащитника сборной Франции Поля Погба 27-летний Матиас вел себя экстравагантно после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Франция - Аргентина (4:3).

Игрок показывал свою мускулатуру и расталкивал окружавших его людей. При этом он был чрезвычайно доволен победой брата. "Ребята выиграли 4:3. Главное, что они прошли в четвертьфинал. Все остальное - не мои проблемы", - сказал он "СЭ".

Матис Погба - нападающий, выступал за французский "Кемпер", голландские "Рексэм", "Кру Александра", "Кроли Таун", итальянскую "Пескару", шотландский "Патрик Тисл", голландскую "Спарту". Сезон-2017/18 он пропустил. В его активе пять матчей за сборную Гвинеи. (Ярослав СУСОВ)

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