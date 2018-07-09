22:04 9 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Страницу ФИФА в фейсбуке завалили сообщениями "Слава Украине!"


Пользователи совершили "набег" на официальную страницу ФИФА в фейсбуке. За короткий период множество болельщиков поставили странице низшую оценку (1), а в отзывах написали комментарий "Слава Украине!". 

Скорее всего, пользователи так отреагировали на ситуацию с хорватами Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем. После победы сборной Хорватии над Россией (2:2, пенальти 4:3) в четвертьфинале чемпионата мира защитник сборной Вида и член делегации Вукоевич записали видео, в котором посвятили победу Украине и своему бывшему клубу киевскому "Динамо". Вида также произнес "Слава Украине!". 

ФИФА вынесла Виде предупреждение, и он сможет сыграть в полуфинале ЧМ-2018 против Англии. Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации и принес извинения. Сами Вида и Вукоевич также выразили сожаление о содеянном.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // 
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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