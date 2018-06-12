Страховая компания спрогнозировала победу Франции на ЧМ-2018

Крупная международная страховая компания Lloyd’s в преддверии ЧМ-2018 спрогнозировала результат турнира на основании средней стоимости игроков. По расчетам компании и Центра экономических и бизнес-исследований, наибольшей страховой стоимостью обладает сборная Франции – 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Средняя стоимость игрока составляет 46,7 миллиона фунтов. На втором месте сборная Англии со средней стоимостью 39 миллионов, замыкает тройку сборная Германии – 36,7 миллиона фунтов. Сборная России занимает 16-е место со средней стоимостью игрока в 9,4 миллиона фунтов.

Совокупная стоимость всех футболистов на чемпионате мира оценивается в 13,1 миллиарда фунтов.