Страховая компания спрогнозировала победу Франции на ЧМ-2018

Крупная международная страховая компания Lloyd’s в преддверии ЧМ-2018 спрогнозировала результат турнира на основании средней стоимости игроков. По расчетам компании и Центра экономических и бизнес-исследований, наибольшей страховой стоимостью обладает сборная Франции – 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Средняя стоимость игрока составляет 46,7 миллиона фунтов. На втором месте сборная Англии со средней стоимостью 39 миллионов, замыкает тройку сборная Германии – 36,7 миллиона фунтов. Сборная России занимает 16-е место со средней стоимостью игрока в 9,4 миллиона фунтов.
Совокупная стоимость всех футболистов на чемпионате мира оценивается в 13,1 миллиарда фунтов.
In 2014, using the 'insurable value' of the players, @LloydsofLondon predicted Germany would win the World Cup. In 2018 using the same methodology they have predicted the winners will be France. Full details and their methodology:https://t.co/12ECxet2aw pic.twitter.com/xTNPP3BM0V– Nick Harris (@sportingintel) 12 июня 2018 г.