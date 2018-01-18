Стоимость стадионов чемпионата мира-2018 абсолютно адекватна среднемировым параметрам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил о том, что стоимость стадионов, строящихся в России к чемпионату мира 2018 года, абсолютно адекватна среднемировым параметрам.

В настоящее время завершается процесс прохождения скорректированных проектов новых арен через ФАУ "Главгосэкспертиза России". Эксперты ведомства дают окончательную оценку технической и финансовой части проектной документации.

– Если говорить о стоимости, то она абсолютно адекватна среднемировым параметрам с учетом климатических зон и трудового, строительного, противопожарного законодательства, требования которых в России очень строгие, – приводит ТАСС слова Дегтярева. – Из-за этого наши объекты всегда дороже на 15-20 процентов, чем стадионы, которые строились в Европе или, например, в Южной Африке к чемпионату мира 2010 года.

Наши стадионы будут лучшими в мире, все они построены по современным технологиям. Самарский стадион немного отстает, но строители очень быстро нагоняют график и объект будет сдан в срок. Самарцы переживают за свой стадион, весь город выучил слово "раскружаливание". Оно уже давно окончено.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.