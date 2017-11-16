Стоимость переноса медиацентра стадиона "Санкт-Петербург" еще не определена

Стоимость переноса медиацентра стадиона "Санкт-Петербург", из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле, еще не определена, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация, что медиацентр Кубка конфедераций-2017 перенесут за 300 миллионов рублей.

Предварительно, по данным АНО "Арена-2018", общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении. Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 миллиона рублей, к такому выводу пришел госзаказчик работ АНО "Арена-2018".

По официальным данным, на строительство арены было потрачено порядка 43 миллиардов рублей. На ней состоялись три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017 Чили - Германия (0:1). Также на арене пройдут четыре игры группового турнира чемпионата мира-2018, включая встречу сборной России, поединок 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.