Стоимость эксплуатации стадиона "Лужники" составит 1-1,2 миллиарда рублей в год

Эксплуатация Большой спортивной арены (БСА) "Лужники" потребует 1-1,2 миллиарда рублей в год. Реконструкция "Лужников" была закончена в мае этого года, теперь вместимость стадиона составляет 81 тысяча зрителей.

– Эксплуатация будет стоить примерно 1,1-1,2 миллиарда рублей, – приводит ТАСС слова заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко. – Инфраструктура "Лужников" предполагает, что бизнес будет сбалансирован. Объекты будут развиваться, а не обречены на разрушение.

– Стоимость одного места – около 5 тысяч долларов, это один из самых низких показателей для таких стадионов, – отметил, в свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал.