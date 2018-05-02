Стоимость базы сборной Хорватии – 302 миллиона рублей

В поселке Рощино Ленинградской области построена тренировочная площадка, которая во время чемпионата мира будет использоваться сборной Хорватии. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, на реализацию проекта были выделены 302 миллиона рублей.
В их числе 73,9 миллиона рублей – из федерального бюджета, 218,9 миллиона – из областного, а оставшиеся 9,2 миллиона выделил бюджет Рощинского городского поселения. (Гоша ЧЕРНОВ)
titan2313
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