Стоимость базы сборной Хорватии – 302 миллиона рублей

В поселке Рощино Ленинградской области построена тренировочная площадка, которая во время чемпионата мира будет использоваться сборной Хорватии. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, на реализацию проекта были выделены 302 миллиона рублей.

В их числе 73,9 миллиона рублей – из федерального бюджета, 218,9 миллиона – из областного, а оставшиеся 9,2 миллиона выделил бюджет Рощинского городского поселения. (Гоша ЧЕРНОВ)