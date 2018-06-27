08:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Стогниенко прокомментирует матч Испания - Россия


Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России прокомментирует Владимир Стогниенко, об этом комментатор сообщил в своем Твиттере. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Также он прокомментирует встречу плей-офф между сборными Франции и Аргентины (30 июня, Казань, 17.00 по московскому времени).

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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