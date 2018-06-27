Стогниенко прокомментирует матч Испания - Россия

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России прокомментирует Владимир Стогниенко, об этом комментатор сообщил в своем Твиттере. Встреча пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Также он прокомментирует встречу плей-офф между сборными Франции и Аргентины (30 июня, Казань, 17.00 по московскому времени).

30 июня. Казань. Франция - Аргентина. Россия 1, 17.00.

1 июля. Москва, Лужники. Россия - Испания. Россия 1, 17.00. #моерасписание – Владимир Стогниенко (@VStognienko) 26 июня 2018 г.

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