Стивен Дэйвис: "Игроки сборной Северной Ирландии хотят, чтобы О'Нилл остался на посту тренера"

Капитан сборной Северной Ирландии Стивен Дэйвис после поражения по сумме двух встреч от Швейцарии в стыковых матчах чемпионата мира-2018 (дома – 0:1, на выезде – 0:0) отметил, что игроки хотят, чтобы Майкл О'Нилл остался на посту главного тренера команды.

- Говорю за всех, надеемся, что он останется на своем посту, он очень важен для нас, - цитирует Sky Sports Дэйвиса. - У него есть немного времени, чтобы принять решение. Другие сборные и клубы, вероятно, будут интересоваться им из-за успеха, который у нас был, но с эгоистической точки зрения мы хотим его удержать.