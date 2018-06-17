Стивен Цубер: "Было бы круто встретиться с Россией в плей-офф"

Полузащитник сборной Швейцарии после матча чемпионата мира с Бразилией (1:1), в котором он забил гол, вспомнил времена в ЦСКА.

-Очень рад вернуться в Россию, мне здесь было хорошо, вспоминаю те времена в ЦСКА с радостью. Круто, что забил! - сказал Цубер.

-Чувствуете себя героем?

-О нет! Герои – вся команда, а я просто забил.

– Как насчет встречи с Россией в плей-офф?

-Было бы классно! Когда это может быть, в четвертьфинале? Далековато. Поэтому будем идти от игры к игре, о плей-офф подумаем потом.

– Отправите видео с голом в ЦСКА?

-Нет, нет!

– Вы нарушали правила на Миранде, когда забивали?

-Да хорош! Такой борьбы на угловых в каждом матче полно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция