Стипе Плетикоса: "В Хорватии не понимают, что такое белые ночи, будут ли они мешать участникам ЧМ-2018"

Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса подчеркнул, что в Хорватии плохо знают о российском футболе. Ветеран считает, что популярность его вырастет после чемпионата мира-2018. Сборная Хорватии в групповом турнире встретится с Нигерией (16 июня, Калининград), Аргентиной (21 июня, Нижний Новгород) и Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону).

- В Хорватии смотрят чемпионаты Испании, Италии, Англии, а за российским футболом мало кто наблюдает, - цитирует RT Плетикосу. - Показывают только дерби и лучшие игры тура, но это всего один матч в неделю! Крайне мало. Правда, мне кажется, что уже после лета 2018 года и проведения в России чемпионата мира по футболу эта ситуация в корне изменится.

– Приближение мундиаля в Хорватии уже ощущается?

– Да, еще как! Люди встречаются на улицах, в барах и говорят только про футбол. Разговоры о нашей сборной не стихают, все обсуждают, как мы выступим. Многие уверены, что Хорватии по силам пройти в четвертьфинал турнира, так как у нас очень качественные футболисты. Я, кстати, тоже уверен, что ребятам по силам это сделать.

– Наверняка в преддверии российского ЧМ вы как человек, отыгравший здесь несколько сезонов, стали главным экспертом.

– Да, журналисты постоянно звонят. Недавно спрашивали о нашей базе на время мундиаля, которая, если не ошибаюсь, находится под Санкт-Петербургом. Люди не понимают, что такое белые ночи, когда они начнутся, будет ли это мешать футболистам, как они будут спать? Насколько мне известно, наша команда хотела базироваться поближе к Москве, но из-за участия в стыковых матчах выбирали из того, что оставалось.